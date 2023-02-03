Путину срочно нужна пауза, он пойдет на крайние меры, – Жданов

Главе страны-террориста России Владимиру Путину крайне нужна пауза в войне против Украины. Чтобы добиться ее, диктатор может пойти на крайние меры – созыв Совбеза ООН с требованием объявить в войне перемирие и начать мирные переговоры.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов. "Ему нужна передышка. Скорее всего, Путин этим именно сейчас и занимается", – заметил он.

По оценкам эксперта, пауза в войне необходима агрессору, чтобы получить возможность для перегруппировки войск, подтягивания резервов и формирования 500-тысячной группировки для нового наступления на Украину.

Ради этого Путин готов пойти на крайние меры, убежден Жданов. "22 февраля Путин обращается к федеральному собранию, а на 24-е февраля, на годовщину вторжения, Путин требует собрать Совет безопасности ООН по Украине. Скорее всего, на этот Совет представитель России выйдет с требованием немедленного временного прекращения огня и начала переговорного процесса", – допустил эксперт.

По его мнению, попытка получить перемирия будет провалена, если США применят свое право вето.

"Единственная надежда на Соединенные Штаты, потому что у них есть право вето. Олаф Шольц на днях сделал заявление, что переговорный процесс по урегулированию нашего конфликта может быть только на основе вывода российских войск с территории Украины. Надеюсь, российскому представителю так и скажут: хорошо, окей, выводите войска с территории Украины – тогда да, прекращение огня и мы садимся за стол переговоров", – заметил Жданов.

Как писал OBOZREVATEL, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оружие, предоставленное Украине западными странами-союзницами может в будущем создать условия для мирного урегулирования конфликта.