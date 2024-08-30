ПВО, потребности армии и развитие оборонпрома: украинская делегация в США провела встречу с Остином

В пятницу, 30 августа, украинская делегация провела в США встречу с американским министром обороны Ллойдом Остином. Глава украинского оборонного ведомства Рустем Умеров проинформировал его о ситуации на поле боя, приоритетных потребностях наших воинов, противовоздушной обороне и развитии украинской оборонной индустрии.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. "Важная, конструктивная встреча. Проинформировал Ллойда о операционной ситуации на поле боя, а также о наших дальнейших целях", – сказал министр.

Украинские генералы рассказали Остину о приоритетных потребностях украинской армии в вооружении, технике и обучении.

Стороны также предметно обсудили ситуацию с российскими обстрелами гражданских объектов и критической инфраструктуры. Только за последние четыре дня российские захватчики атаковали Украину более 400 различными ракетами и дронами, отметил Умеров.

Учитывая это, нашим приоритетом остаются средства ПВО: нам нужны установки и ракеты для защиты нашей критической инфраструктуры, населенных пунктов и людей.

Умеров поблагодарил Ллойда Остина за его личный вклад в работу Контактной группы по вопросам обороны Украины, а США – за их лидерскую позицию и поддержку.

"Другой фокус встречи – развитие украинской оборонной промышленности. За последние два года мы запустили сотни новых предприятий, которые способны быстро производить высококачественное оружие. Сотрудничество с нашими партнерами является критически важным для расширения этого производства и обеспечения еще более эффективной обороны Украины", – рассказал он.

Украинскую сторону на встрече кроме Умерова представляли руководитель Офиса президента Андрей Ермак, заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Александр Балануца, заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-майор Владимир Горбатюк и начальник Главного управления логистики Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Николай Шевцов.

Как сообщал OBOZ.UA, Министр обороны Украины Рустем Умеров принял участие в неформальной встрече министров обороны стран Европейского Союза, где обсудил важные вопросы для усиления безопасности Украины. Он проинформировал партнеров о текущей ситуации на фронте и приоритетных потребностях для эффективной обороны против агрессора.

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