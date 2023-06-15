Пять оккупантов убиты, еще 11 ранены: защитники Украины показали, как уничтожают российских захватчиков. Видео

Украинские защитники продолжают прореживать ряды российских оккупантов. Очередные потери путинская армия понесла на Бахмутском направлении.

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Это дело рук наших пограничников. Соответствующее видео было опубликовано Государственной пограничной службой Украины.

В частности, борющиеся за нашу независимость защитники Украины ликвидировали пять оккупантов, еще 11 захватчиков получили ранения. Вражеские позиции пограничники отработали из минометов и гранатометов.

"Минометы и гранатометы пограничников плюсуют дохлых руzzких на Бахмутском направлении. 5 оккупантов убиты, еще 11 ранены", – отметили в ГПСУ.

Стоит отметить, что украинские защитники во время наступления на юге ударами из РСЗО HIMARS уничтожили сразу три российских гаубицы "Мста-С". Самоходные артиллерийские установки (САУ) в результате прямых попаданий взорвались одновременно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба, за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 580 оккупантов и 77 единиц их техники и вооружения. В частности, уничтожены 14 бронемашин, 12 танков, 10 артиллерийских систем и один РСЗО захватчиков.

– Согласно утренней сводке Генштаба, украинские защитники отбили за сутки десятки вражеских атак и уничтожили два пункта управления врага.