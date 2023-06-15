Пять оккупантов убиты, еще 11 ранены: защитники Украины показали, как уничтожают российских захватчиков. Видео
Украинские защитники продолжают прореживать ряды российских оккупантов. Очередные потери путинская армия понесла на Бахмутском направлении.
Это дело рук наших пограничников. Соответствующее видео было опубликовано Государственной пограничной службой Украины.
В частности, борющиеся за нашу независимость защитники Украины ликвидировали пять оккупантов, еще 11 захватчиков получили ранения. Вражеские позиции пограничники отработали из минометов и гранатометов.
"Минометы и гранатометы пограничников плюсуют дохлых руzzких на Бахмутском направлении. 5 оккупантов убиты, еще 11 ранены", – отметили в ГПСУ.
Стоит отметить, что украинские защитники во время наступления на юге ударами из РСЗО HIMARS уничтожили сразу три российских гаубицы "Мста-С". Самоходные артиллерийские установки (САУ) в результате прямых попаданий взорвались одновременно.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– По данным Генштаба, за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 580 оккупантов и 77 единиц их техники и вооружения. В частности, уничтожены 14 бронемашин, 12 танков, 10 артиллерийских систем и один РСЗО захватчиков.
– Согласно утренней сводке Генштаба, украинские защитники отбили за сутки десятки вражеских атак и уничтожили два пункта управления врага.
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