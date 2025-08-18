В сети появилось видео целенаправленного удара российских оккупантов по жилой многоэтажке в Харькове под утро 18 августа. Захватчики запустили 5 ударных беспилотников с разных сторон по мирным жителям.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram. Он обнародовал видео циничной атаки и назвал такой поступок чистым террором.

Детали

"Удар по жилому дому был целенаправленный – пять вражеских "Шахедов" заходили на него с разных сторон и били именно по людям, которые мирно спали в пять утра. Террор в чистом виде. Террор, которому нет ни объяснения, ни оправдания", – написано в сообщении.

Что предшествовало

На утро 18 августа российские захватчики совершили атаку по жилой застройке в Индустриальном районе Харькова с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед" и попали в многоэтажку. В двух подъездах возник пожар. В результате удара погибли семь человек, среди них – дети, также есть пострадавшие. Поисково-спасательные работы на месте ударов продолжались в течение утра и дня. В городе объявлен траур.

Накануне, 17 августа, российские военные ударили по Харькову баллистической ракетой. Попадание произошло возле жилых домов в Индустриальном районе. В результате атаки пострадали 11 жителей: мужчина, девять женщин и 13-летняя девочка. Повреждены более 10 многоэтажек и пять припаркованных автомобилей.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты в ночь на понедельник, 18 августа, массированно атаковали Одессу "Шахедами". В городе прогремели взрывы, сообщают о попаданиях. В пригороде Одессы вспыхнул объект топливно-энергетической инфраструктуры и двухэтажного здания. Спасатели оперативно ликвидировали сильный пожар. Предварительно, погибших и пострадавших нет.

