Пылал почти пять часов: ВСУ уничтожили вражеский склад БК на левобережье Херсонщины

Вооруженные силы Украины сегодня, 26 апреля, уничтожили вражеский склад БК на левобережье Херсона. Состав с боеприпасами горел около 5 часов.

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Об этом сообщил начальник пресс-службы тактической группы "Гром", офицер Дмитрий Плетенчук. Кроме состава БК, украинские воины уничтожили еще несколько оккупантов.

На Херсонском направлении украинская артиллерия продолжает наносить урон врагу.

"4,5 часа. Столько сегодня пылал вражеский склад из БК в полосе нашей ответственности. Несколько орков гриль в комплекте. Арта работает", – сообщил Плетенчук.

Склад поразили в полосе ответственности тактической группы.

Ранее сообщалось, что воины ВСУ уничтожили вражеские пушки и тяжеловозы боеприпасов. Вооруженные силы Украины продемонстрировали мощный артиллерийский удар по врагу на фронте.

Напомним, ВСУ уничтожили в Запорожье вражескую станцию РЭБ с красноречивым названием "Дзюдоист". РЭБ оккупантов превратилась в кучу металлолома на Запорожском направлении.

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