'Хотят подстроиться': Гуменюк рассказала о попытках оккупантов обмануть украинскую ПВО

Оккупанты высчитывают логику срабатывания украинской ПВО и пытаются сделать свои средства поражения максимально незаметными. По этой причине в море продолжительное время дежурили подводные ракетоносители.

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Об этом 27 апреля рассказала спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Эспресо". В частности, она отметила, войска РФ пытаются сделать невозможным обнаружение их ракет.

"Именно поэтому долгое время дежурили подводные ракетоносители", – рассказала Гуменюк.

Она добавила, что выявление подводных пусков для нашей системы ПВО усложнено.

Кроме того, противник использует маневрирование ракетами, многократно меняя траекторию с учетом особенностей ландшафта.

"Они пытаются подстроиться, чтобы наша ПВО не была способна выявить сам факт запуска", – объяснила Гуменюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне Гуменюк заявила, что контрнаступление Вооруженных сил Украины уже "тихонько идет". Наши военные сейчас методично работают над снижением потенциала вражеской группировки.

– По словам Гуменюк, ВСУ на Херсонщине зачищают передовую полосу на левом берегу Днепра, получая "мощные результаты боевой работы".

– Министр обороны Алексей Резников заявил, что поддержка украинской ПВО является приоритетом в военной помощи Украине и вопросом выживания государства.