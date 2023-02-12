Пытаются скрыться: в Мариуполе заметили концентрацию военной техники оккупантов. Видео

Во временно оккупированном Мариуполе был замечен рост концентрации военных грузовиков с БК в Левобережном районе города. Вероятно, там оккупанты устроили укрытие от ВСУ для своей техники и вооружения.

Видео дня

Видео, снятое активистами местного сопротивления, опубликовал в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко. Он отметил, что теоретически это место действительно сложнее для поражения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Теоретически. Но, очень теоретически", – иронически намекнул Андющенко.

Напомним: также на въезде в Мариуполь россияне разместили блокпосты со снайперскими точками. Таким образом, захватчики пытаются усилить контроль за въездом и выездом из города. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко предположил, что это последствия провала контрпартизанской деятельности ФСБ.

Ранее путинская армия перебросила в город танки с боеприпасами. По всей вероятности, эта техника должна усилить врага на Мелитопольском направлении. Кроме того, в Мариуполь завезли большое количество живой силы вокруг города создают оборонительные сооружения. Это свидетельствует о подготовке врага к украинскому контрнаступлению.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Россия практически полностью уничтожила украинский Мариуполь. Город, где еще год назад жили несколько сотен тысяч человек, "русский мир" превратил в лишенные жизни руины;

– в оккупированном Мариуполе 7 февраля раздались взрывы. По данным местных жителей, "бавовна" произошла в Приморском районе, куда оккупанты недавно завезли боевую технику и системы ПВО.

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