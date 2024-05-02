'Пытаются усложнить жизнь': названа категория украинцев за границей, на которых направлены основные ограничения МИД

Ограничения, которые ввело Министерство иностранных дел Украины на оформление документов за границей, прежде всего касаются мужчин, которые незаконно выехали из страны. Таким образом власти пытаются усложнить жизнь уклонистам.

Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказал доктор юридических наук с 15-летним опытом работы в прокуратуре Роман Мудрый. По его словам, возникает вопрос о законности ограничений по формированию паспортных документов со стороны консульств и в целом государства.

"Сейчас уже начались разъяснения от МИД, что речь шла не обо всех гражданах, а о тех, кто незаконно пересек границу. А те люди, которые законно находятся в других государствах и имеют на это право, – к ним таких оснований не применяют. Например, люди с инвалидностью, опекуны лиц с инвалидностью, родители детей с инвалидностью и другие категории, определенные законодательством, имеют право получать документы", – пояснил юрист.

Роман Мудрый добавил, что ограничения от МИД призваны усложнить жизнь уклонистам, незаконно выехавшим за границу.

"Эти ограничения направлены больше на тех, кто через Тису переплывал границу или пересекал ее под видом женщины. Именно этим людям пытаются усложнить жизнь, чтобы они не могли ничего получить, потому что они нарушители закона и уклонисты. И это в отношении таких людей пытаются вести преследования, а не против тех, кто имеет законные основания находиться за границей", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, с 23 апреля по распоряжению МИД консульства Украины прекратили предоставление услуг мужчинам за границей. Причиной назвали недопущение уклонения от урегулирования воинского учета.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что поручил принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам за границей, поскольку пребывание там не освобождает от обязанности защитить страну от врага.

В МИД заверили, что предоставление консульских услуг возобновится после 18 мая, когда вступит в силу закон о мобилизации, но уже с учетом новых требований и положений.

24 апреля правительство Украины запретило выдавать паспорта мужчинам призывного возраста за границей.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что дистанционное оформление паспортов приостановлено в связи с войной, и предложил возвращаться в Украину.

30 апреля в МИД Украины заявили, что никаких нарушений прав человека за границей не происходит и мужчины призывного возраста, уточнив свои данные согласно закону, смогут подавать заявки на получение консульских услуг и записываться на консульский прием.

В Минобороны Украины говорят, что вручать повестки за границей не будут – эта идея выглядит неосуществимой.

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