'Работа еще не закончена': в Украину вернулся британец 'Рэмбо', чудом выживший под обстрелом оккупантов

Доброволец из Британии с позывным "Рэмбо" вернулся на фронт в Украину после тяжелейшего ранения. Несколько месяцев назад он с украинскими побратимами попал под мощный артиллерийский обстрел россиян и едва не потерял руку и ногу.

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Свое решение снова встать на защиту Украины воин объяснил тем, что не может "повернуться спиной к народу Украины" и считает, что работа по "остановке кровавого сумасшедшего диктатора", президента РФ Владимира Путина, еще не закончена. Историю 40-летнего Шарифа Амина "Рэмбо" рассказали в Daily Mail.

Издание сообщило, что 40-летний ветеран британской армии с позывным "Рэмбо" Шариф Амин девять лет прослужил в британском 1-м стрелковом батальоне, прошел две ротации в Афганистан.

В октябре прошлого года группа украинских воинов, в которую входил и "Рэмбо", попала под обстрел российских войск во время разведвыхода в глубокий тыл врага.

Тогда Шарифу чудом удалось выжить, вследствие полученных ранений он чуть не потерял правую ногу и руку, у него были пулевые ранения, повреждение обоих легких и осколки, застрявшие во всех четырех конечностях.

Лечение и реабилитация заняли около девяти месяцев. И вот Амин снова вернулся на фронт в Украину, ведь, как признается сам, "не мог повернуться спиной к народу Украины".

"Изначально я отправился сражаться за свободу в то время, когда миру в Европе угрожал сумасшедший диктатор. Эта работа еще не закончена. Пока она есть, пока Украина не победит, я буду делать все, что в моих силах, чтобы помочь. Я взял на себя обязательство перед народом этой страны и намерен соблюдать его до тех пор, пока не будет выпущена самая последняя пуля", — объяснил британский доброволец журналистам.

После ранения с поля боя Амина вытащили побратимы. В военном госпитале в Одессе медики спасли ему руки и ноги.

В декабре же на частном медицинском самолете воина эвакуировали на родину, где за его лечение взялись хирурги в Бристоле. Друзья Амина собрали деньги, чтобы оплатить перелет в Британию невесте добровольца, украинке Елене Витвицкой и ее 10-летнему сыну Платону.

Теперь же Шариф Амин вернулся в Украину. Он опубликовал видео из пострадавшего от теракта войск РФ на Каховской ГЭС Херсона, где он вновь присоединился к украинским воинам.

Доброволец признается: полученные травмы до сих пор его тревожат. Но он научился справляться с болью и, пока жив, намерен продолжать "борьбу за правое дело".

В опубликованном видео из Херсона Амин рассказал, что вернулся в Украину всего спустя несколько недель после российского теракта на Каховской ГЭС, в то время, как украинские войска уже начали контрнаступательные операции.

"Итак, ребята, наконец-то вернулись в Украину после нескольких месяцев реабилитации. Мы почти закончили последний этап пересечения границы, и вот уже второй раунд. Слава Украине", – заявил он.

Сразу после начала полномасштабной войны РФ против Украины Амин приехал в нашу страну как волонтер. Но по мере усиления боевых действий он все чаще начал делиться с украинскими воинами обретенными во время службы навыками, а в результате подписал контракт с ВСУ.

Еще находясь в больнице, Амин рассказывал журналистам о том, как получил ранения. Когда россияне начали обстрел, он с украинским побратимом "Профессором" пытались укрыться в неглубокой траншее.

"[Мы стояли] каска к каске, рука об руку, так как артиллерийские снаряды продолжали лететь. В какой-то момент я ощутил мощнейший удар. Мне показалось, что кто-то утащил меня под землю. Все вокруг было красным... "Профессор", обмякший словно тряпичная кукла, упал на меня и мне не удавалось выбраться из-под его тела.... В этот момент я понял, что ранен. Я подумал: "Здесь я умру" – и осознал и принял это", – говорил Амин.

Раненный воин смог докричаться до еще одного побратима, Олега Шумова с позывным "Шум", что он жив и ему необходима помощь. Несмотря на то, что обстрел продолжался, "Шум" выскочил из своего укрытия и бросился к британцу, чтобы помочь ему выбраться из-под тела погибшего "Профессора".

Лишь тогда Амин понял, насколько серьезно ранен: его правая рука была практически оторвана в районе запястья, а в правую ногу вонзился осколок "размером с консервную банку". Шрапнель также попала под бронежилетом в спину, пробив оба легких. Когда Амин попытался шевельнуться, он ощутил ужасную боль.

"У меня была только левая рука. На мне был поясной комплект, бронежилет, все на мне. Я не знаю, как у меня хватило сил выбраться из этой канавы, но я это сделал. Когда я это сделал, заметил этот огромный кусок шрапнели, торчащий из моей ноги. Это было похоже на консервную банку. Поэтому я заставил себя перевернуться на спину, и мой командир утащил меня в какое-то укрытие, пока снаряды продолжали падать", – рассказывал воин.

Тогда, вспоминает Амин, командир, спасший ему жизнь, пообещал: "Не волнуйся, я не знаю как, но я вытащу тебя отсюда".

Вскоре Шариф и "Шум" были спасены бронетранспортерами Kozak Warrior, их спустя 20 минут передали медикам скорой помощи, которые доставили воинов в больницу. Он вспомнил, как врачи возле его койки перешептывались, что он вряд ли выживет.

За храбрость в бою Шариф был награжден Украиной.

"Я ни о чем не жалею. Я не мог просто сидеть... Если я буду сидеть дома, несмотря на то, что у меня есть навыки, которые могут помочь, что я за человек?" – говорит воин.

Напомним, ранее в ISW заявили, что ситуация с Бахмутом может заставить Россию забрать войска с юга Украины. Активизация украинских сил на Бахмутском направлении уже заставила РФ перебрасывать подразделения ВДВ с других участков фронта, чтобы удержать имеющий для России прежде всего пропагандистское значение город. Если это не поможет остановить ВСУ, Москва окажется перед непростым выбором.