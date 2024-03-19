Работа продолжается: в ВСУ показали, как уничтожают врага сбросами с дронов и с помощью FPV. Видео

Российские оккупанты на Востоке несут потери в личном составе и технике. Украинские защитники продолжают уничтожать противника сбросами с дронов и с помощью FPV.

Об этом сообщает командующий Сухопутными силами ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк. Соответствующую запись он обнародовал в соцсетях.

"На видео от подразделения "ОЧІ" 120 ОРП результаты боевой работы по личному составу и военной технике от различных подразделений Сухопутных войск и других составляющих Сил обороны. Работа продолжается!" – подписал он ролик.

Как сообщал OBOZ.UA, более 800 единиц российской техники уничтожило подразделение "Белый волк". Оно подчиняется Службе сохранности Украины.

Стоит отметить, что атака на Славянский НПЗ в Краснодарском крае РФ стала результатом совместной операции Службы безопасности Украины, Сил специальных операций и Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины. Удары дронами вызвали большой пожар на предприятии.