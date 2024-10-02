'Работаем касательно намерений, которые имеет враг': Зеленский рассказал о планах на осень. Видео

Президент Владимир Зеленский рассказал, что сейчас на всех направлениях и на всех уровнях мы готовим на осень максимальные результаты для нашего государства. Также продолжается работа касательно тех намерений, которые имеет страна-агрессор РФ.

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Мы готовимся противодействовать и делать это так, как будет наиболее полезно для защиты Украины и жизней наших людей. Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в среду, 2 октября.

"Сейчас на всех направлениях и на всех уровнях готовим максимальные результаты для государства на осень. Все необходимое содержание для "Рамштайна", военные, Офис, дипломаты – все, что нужно от Украины для партнеров, чтобы лучше понимать имеющиеся возможности, – все это обеспечим", – отметил он.

Сегодня глава государства заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко. В ней говорилось об усилении Службы и работе с чрезвычайно чувствительной информацией, которую получают украинские разведчики.

Также был доклад главкома ВСУ Александра Сырского относительно ситуации в Донецкой области и всех направлений, где сейчас особенно тяжелая ситуация. Зеленский поблагодарил каждую нашу боевую бригаду за их устойчивость и ощутимые потери, которые они наносят оккупантам.

"Это самое главное – истощать врага и обеспечивать Украине возможность убеждать партнеров в именно таких шагах, которые способны принципиально, стратегически изменить военную ситуацию. Очень нуждаемся в этой решимости от партнеров. Дальнобойности. И отдельно я хочу поблагодарить каждого лидера, всех друзей Украины за понимание, что давления на Россию сейчас мало, и именно поэтому – только потому – российское руководство не воспринимает серьезно дипломатию. Силы нужно больше", – заявил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями и топ-менеджерами ведущих западных оборонных компаний в рамках второго Международного форума оборонных индустрий. Основной темой разговора стало расширение сотрудничества по усилению производственных возможностей оборонного сектора Украины.

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