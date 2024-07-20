'Работаем': Залужный намекнул, когда результаты украино-британского сотрудничества станут заметны на поле боя

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые рассказал о своей работе на дипломатической должности. Генерал выразил уверенность в том, что результаты работы украинской команды будут заметны на поле боя.

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Залужный отметил, что позади дни насыщенной работы на полях Саммита европейского политического сотрудничества. За это время состоялись встречи с премьером Британии Киром Стармером, другими иностранными лидерами, членами правительства и "друзьями Украины в Лондоне".

"Вместе с президентом Украины и его командой работаем над усилением стратегического партнерства между Украиной и Великобританией для подтверждения нашей совместной приверженности международной безопасности и стабильности. Уверен, что уже в ближайшее время результаты совместной работы станут заметны на поле боя", – отметил генерал.

В сети Залужного уверяют, что верят в его успех в новой должности, а также ждут в Украине.

Напомним, что Залужный официально приступил к обязанностям посла в Британии 11 июля. Тогда же он показал первое фото на дипломатической должности.

А чуть раньше, 8 июля бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отпраздновал свой день рождения. Генералу в отставке, который был одним из самых открытых, понимал проблемы солдат и младших офицеров, исполнился 51 год.

Залужный руководил Силами обороны до 8 февраля 2024 года, когда его отправили в отставку согласно указу президента по состоянию здоровья. В тот же день ему присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

В течение следующих трех месяцев военный фактически еще служил в рядах ВСУ. А 9 мая его уволили с военной службы, оставив за ним право ношения военной формы.

Залужный регулярно попадал в объективы камер. Его фотографии часто передавали боль всего народа, изредка становились мемами и смешили, а иногда даже напоминали украинцам о прошлом.

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