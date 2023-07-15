Работает БМ-21 "Град": Сырский показал, как реактивная артиллерия 22-й бригады уничтожает врага. Видео

Украинские защитники опубликовали видео эффектных ударов по врагу на Бахмутском направлении (Донецкая область). Выстрелы по российским захватчикам были совершены из реактивной системы залпового огня "Град".

Видео дня

Эта машина стоит на вооружении 22-й отдельной механизированной бригады. Роликом 15 июля поделился в Telegram командующий Сухопутными войсками ВС Украины Александр Сырский (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Он рассказал, что украинская аэроразведка нашла российских захватчиков в лесополосе. После этого к работе приступила реактивная артиллерия.

"Залповым огнем из БМ-21 "Град" враг был уничтожен", – написал генерал-полковник.

На видео видно, что огневая позиция украинского "Града" находилась где-то в поле. Пуски снарядов 122-мм калибра были по-настоящему огненными.

Прилеты в лесополосе, где находились российские военные, в это время снимал с воздуха украинский дрон.

Как писал OBOZREVATEL:

– Генеральный штаб ВСУ в сводке вечером 15 июля сообщил, что в эти сутки на Бахмутском направлении защитники страны успешно отразили вражеские атаки юго-западнее Андреевки.

– О ситуации на других участках фронта можно почитать в официальной информации Генштаба по ссылке.

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