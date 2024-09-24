Работает бригада 'Гарт': пограничники поразили опорные пункты армии РФ на Волчанском направлении. Видео

Воины Государственной пограничной службы Украины вместе с другими структурами Сил обороны продолжают воевать на фронте и уничтожать наступательный потенциал российских оккупационных войск. Недавно пограничники нанесли результативные удары по врагу на севере Харьковщины.

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Видео атак на противника опубликовали на сайте ГПСУ в понедельник, 23 сентября. Потери россияне понесли на Волчанском направлении.

Операцию провели операторы БПЛА и минометные расчеты подразделения "Скорпион" пограничной бригады "Гарт". Как подчеркнули военные, они держат под огневым контролем позиции захватчиков на Волчанском направлении.

"Так, на днях операторы БПЛА и минометные расчеты подразделения "Скорпион" нанесли комплексный удар по ряду опорников оккупантов. Обстрелами поражены укрытия противника, его личный состав и огневые позиции", – отметили в Госпогранслужбе.

Ранее в Нацгвардии показали, как дали отпор врагу на Северском направлении. Сначала воины обездвижили танки и БМП. А затем приступили к ликвидации поврежденной техники и вражеской пехоты.

Также сообщалось, что украинские разведчики, которых называют "охотниками за российскими кораблями", уже уничтожили или повредили около двух десятков российских судов с помощью морских дронов Magura V5. Первым из них был поражен разведывательный корабль "Иван Хурс".

Как сообщал OBOZ.UA, воины подразделения "Фурия" бригады "Гарт" удачно отработали дронами по позициям и укрытиям захватчиков на севере Харьковщины.