Работает группа 'Асгард': в ВСУ показали, как уничтожают окупантов на Донбассе. Видео

Украинские военные продолжают уничтожать позиции и военную технику российских оккупантов на линии фронта. Представители батальона беспилотных авиационных комплексов "Асгард" ударили по личному составу и боекомплектам РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск. На кадрах можно увидеть работу ударной группы БПАК "Асгард" подразделения "Очи".

Операторы FPV-дронов искусно поражают и уничтожают этим оружием вооружение и военную технику российского оккупационного войска.

"Работает группа "Асгард" подразделения "Очи" 120 орп на восточном направлении. Во взаимодействии с 24 ОМБР, 101 ОБРО ГШ ВСУ, начальником службы РЭБ 28 БР подразделение эффективно уничтожает противника", – говорится в сообщении.

Известно, что очередные потери враг понес на Донбассе.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки в Украине было обезврежено 1050 оккупантов, а также 257 единиц вражеской техники и вооружения.

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