Работает ГУР: FPV-мастера Международного легиона уничтожили полевые склады армии РФ вблизи границы. Видео

Украинские защитники продолжают эффективно уничтожать вражеские цели. Недавно воины Международного легиона ГУР продемонстрировали кадры успешных отработок в Сумской области, вблизи государственной границы.

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Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале ГУР МО Украины. Защитники охотились на оккупантов с помощью FPV-дронов.

В результате точных ударов были уничтожены российские полевые склады боеприпасов, места размещения личного состава врага и его средства РЭБ.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины ликвидировали группу российских спецназовцев из Центра специального назначения "Сенеж", проникших 28 июля в Черниговскую область в составе диверсионной группы. В общей сложности наши защитники уничтожили по меньшей мере пять оккупантов, которые попали в засаду во время выполнения задания по минированию украинской территории.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ликвидировали российского "Z-военкора", администратора Telegram-канала "Хиллер", хваставшегося фото из оккупированных украинских городов. Известно, что его звали Анатолий, он добровольно заключил контракт с армией РФ.

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