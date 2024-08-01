Силы обороны ликвидировали пять российских офицеров из центра ССО 'Сенеж', – Бутусов

Силы обороны Украины ликвидировали группу российских спецназовцев из Центра специального назначения "Сенеж", которые 28 июля проникли в Черниговскую область в составе диверсионной группы. В общей сложности наши защитники уничтожили по меньшей мере пять оккупантов, которые попали в засаду во время выполнении задания по минированию украинской территории.

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Об этом сообщили бойцы движения сопротивления в Telegram-канале "Корюковские партизаны". А журналист Юрий Бутусов обратил внимание на то, что российский канал "ВЧК-ОГПУ" прямо обвиняет в смерти спецназовцев командира.

Он отправил ликвидированную впоследствии группу через государственную границу в надежде получить повышение по службе. Речь идет про заместителя начальника Центра полковника Мирошникова Дмитрия Павловича (известен под позывным "Мастер")

В канале также назвали имена ликвидированных спецназовцев врага. Это гвардии капитан Ларионов Вячеслав Андреевич, гвардии майор Асанов Михаил Александрович, гвардии капитан Солдаткин Виктор Юрьевич, гвардии старший лейтенант Головченко Валерий Александрович, гвардии майор Поспелов Андрей Иванович.

Ранее украинская армия сорвала операцию врага, которую российские оккупанты планировали провести на севере нашей страны в июне. Сейчас россияне активизировали ДРГ и пополняют свои подразделения, а Силы обороны принимают контрмеры.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ликвидировали российского "Z-военкора", администратора Telegram-канала "Хилер", который хвастался фото из оккупированных украинских городов. Известно, что его звали Анатолий, он добровольно заключил контракт с армией РФ.

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