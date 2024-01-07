Работает Khorne Group: в ВСУ показали ночную охоту на Авдеевском направлении. Видео

В Вооруженных силах Украины показали, как проходят ночи наших бойцов на Авдеевском направлении на Донетчине. Украинские военнослужащие даже в темноте охотятся на российских оккупантов с дронов, сбрасывая с них взрывчатку на позиции захватчиков.

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Соответствующие кадры были распространены в официальном Telegram-канале Сухопутных войск ВС Украины. "Ночная охота Khorne Group на Авдеевском направлении", – было сказано в подписи.

В Telegram-канале подразделения Khorne Group отметили, что итогом одной ночи работы их экипажа стали 12 ликвидированных и еще 5 раненых оккупантов.

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На кадрах видно, как бойцы Khorne Group мастерски обнаруживают скрывающихся среди деревьев оккупантов и наносят по ним удары. За ночь им удалось значительно сократить состав вражеского войска, которое пытается окружить Авдеевку и окончательно уничтожить город.

Как сообщал OBOZ.UA:

– После относительного затишья вокруг Авдеевки в Донецкой области российские оккупанты активизировались и начали штурмовать населенный пункт со всех направлений. Ситуация в городе очень сложная – россияне пытаются продвигаться в него сразу с 20 направлений.

– В Институте изучения войны (ISW) отметили, что у врага в последнее время есть незначительные успехи в районе Авдеевки. Войска РФ активизировали темпы наступательных действий в этом районе.

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