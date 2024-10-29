Работал FPV-дрон: защитники Украины уничтожили новейшую российскую радиолокационную станцию 'Гармонь-М'

Украинские защитники продолжают уничтожать ценную технику противника. На этот раз с помощью FPV-дрона.

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Об этом говорится в сообщении оперативно-тактической группировки "Луганск". Отмечается, что украинские военные ликвидировали новейшую российскую радиолокационную станцию "Гармонь-М".

"Радиолокационная станция "Гармонь-М" попала на обеспечение в марте этого года в мотострелковые подразделения Центрального военного округа войск РФ", – говорится в сообщении военных.

Ее задачей была слежка за воздушной обстановкой, однако, по иронии судьбы, она была уничтожена FPV-дроном. На каком направлении это произошло пока неизвестно.

Следует отметить, что радиолокационная станция "Гармонь-М" попала на обеспечение в мотострелковые подразделения центрального военного округа войск РФ в марте 2024 года.

Справка

Современная система обнаружения и мониторинга воздушных целей Гармонь-М применяется, в частности, и для выявления БпЛА. Благодаря широкому диапазону работы, она способна идентифицировать объекты на расстоянии от нескольких десятков метров до сотен километров. Она также может сопровождать воздушные цели и классифицировать их. Это позволяет быстро реагировать на угрозы благодаря высокому уровню автоматизации. "Гармонь-М" очень мобильна, ее можно установить на автомобильном шасси. Это еще одно преимущество этой системы.

Напомним, воины 3-й штурмовой бригады продолжают уничтожать россиян и вражескую технику на украинской земле. С помощью дронов они вывели из строя российский комплекс наблюдения Муром-П, антенны и живую силу вражеской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошлую неделю российская армия потеряла в Украине более 10,5 тыс. своих солдат. Силы обороны также уничтожили 1732 единиц военной техники и вооружений врага.

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