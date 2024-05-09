'Работал' на пограничье: СБУ задержала рецидивиста, который шпионил для РФ по линиям обороны Харькова. Фото

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила и задержала рецидивиста, который шпионил в пользу России. Злоумышленник собирал информацию об оборонных линиях Харькова, однако СБУ вовремя предотвратила попытки российской разведки получить обновленные данные об оборонных возможностях города.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Основной интерес врага заключался в определении геолокаций укреплений с фортификационными сооружениями и тяжелым вооружением Вооруженных Сил Украины, защищающих город с северного направления.

Также вражеская разведка хотела получить информацию о расположении мобильных огневых групп противовоздушной обороны, перехватывающих вражеские дроны в приграничных районах области.

Для получения разведданных оккупанты привлекли своего информатора, который имел криминальное прошлое и проживал в Волчанском районе Харьковщины. Под видом рядового гражданина он выходил на приграничные территории и отслеживал размещение оборонных позиций ВСУ.

После получения информации, злоумышленник передавал координаты русской спецслужбе, используя онлайн-карты Google.

СБУ вовремя обнаружила и задержала российского агента, предупредив возможные угрозы обороне города. Им оказался 45-летний рецидивист, ранее отбывавший наказание за кражи и нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших гибель потерпевшего.

В поле зрения российской разведки бывший заключенный попал из-за своих прокремлевских взглядов, неоднократно обнародованных среди окружающих.

Фигурант уже находится под стражей, ему грозит до 8 лет лишения свободы за несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности.

Ранее СБУ разоблачила мошенника, который выдавал себя за офицера Службы безопасности и выдумывал деньги у семей украинских пленных. Свои услуги злоумышленник оценивал в зависимости от эмоционального состояния "клиентов" и их платежеспособности.

Также Служба безопасности прекратила деятельность российского корректировщика, который наводил ракеты на военные объекты. Житель Харькова во время сбора разведданных использовал собаку, которую якобы выгуливал.

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