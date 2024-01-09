Работал на разведку ЧВК 'Вагнер': житомирского полковника в отставке приговорили к 15 годам тюрьмы. Фото

Суд признал виновным в государственной измене житомирского полковника в отставке, работавшего на разведку ЧВК "Вагнер". Осужденному было назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Офиса Генерального прокурора. Также осужден был лишен военного звания.

В суде прокуроры доказали, что бывший полковник активно сотрудничал с разведкой частной военной компании "Вагнер" в течение сентября 2022 до февраля 2023 года. У него был большой военный опыт и ранее возглавлял штаб разведки ракетных войск и артиллерии.

В рамках своей службы он был ответственен за организацию военной разведки в составе армейского соединения Советского Союза. Эта должность позволила ему установить обширные связи среди военных, в том числе на территории России.

Он был завербован РФ в сентябре 2022 года. Вражеский приспешник, выполняя задачи, полученные от российского куратора, исследовал расположение стратегически важных объектов, воинских частей и маршруты движения военной техники Вооруженных Сил Украины. Также он отслеживал наличие оборонных структур вблизи административных зданий и ведомств.

Полученные разведданные предатель воспроизводил на подробной карте областного центра, фотографировал и посылал вражеской разведке. Также он собирал и передавал "вагнеровцам" личные данные командиров одной из воинских частей. При этом он отдавал себе отчет в серьезности своей предательской деятельности и заявлял куратору, что такое сотрудничество ставит под угрозу его свободу.

Осужденный общался с представителем так называемой "группы Вагнера" через запретную социальную сеть и платформу Telegram. Для защиты собственной личности воспользовался псевдонимом "Снаров".

После того как фигуранта задержали в марте 2023 года, суд решил применить против него меру пресечения в виде содержания под стражей, с возможностью внесения залога в размере более 200 тыс. грн.

Уже на следующий день за него внесли залог и его освободили из-под стражи. После этого он пытался бежать в Беларусь и был задержан сотрудниками СБУ, когда уже был в 300 метрах от границы.

Во время обыска у него была найдена значительная сумма наличных и записная книжка с разведывательной информацией о подразделениях украинских войск.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре задержали чиновника "Укрзализныци", который шпионил за военными эшелонами ВСУ. Мужчина одобрял российское вторжение в Украину и был завербован ФСБ.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ разоблачила "блоггеров", опубликовавших видео прилетов по Киеву 2 января. Четверо киевлян, которые помогли России корректировать удары по столице, могут получить до 12 лет тюрьмы.

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