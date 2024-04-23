Работал на врага: в Харькове задержали корректировщика, который хотел навести авиабомбы на базу спецназовцев ГУР МО. Фото

В Харькове задержали очередного вражеского агента, который корректировал огонь по позициям украинских войск. На этот раз в руках правоохранителей оказался предатель, который хотел навести российские авиабомбы на базу спецназовцев Главного управления разведки Минобороны.

За сотрудничество с российскими террористами мужчине грозит до 8 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации следствия, преступник пытался выявить локации спецподразделения "Кракен" Главного управления разведки. По наводке злоумышленника российские оккупанты надеялись нанести огневое поражение по этим объектам.

В Службе безопасности отметили, что для совершения атаки захватчики планировали задействовать баллистические ракеты и управляемые авиационные бомбы типа КАБ-500. Чтобы навести оружие на цель, вражеский корректировщик вышел на сеанс зашифрованной связи со своим куратором из российской разведки и передал ему координаты.

Злоумышленника задержали его в собственном доме. Также правоохранители провели комплексные мероприятия по обезопасению городской инфраструктуры от новой воздушной атаки. У задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с российской спецслужбой.

Вражеским приспешником оказался местный житель, идеологический сторонник рашизма. В начале апреля этого года оккупанты привлекли его к сотрудничеству через соцсети, где он публиковал собственные антиукраинские комментарии. Для сбора разведданных фигурант обходил территорию города и отслеживал места базирования сил обороны.

Также в СБУ добавили, что злоумышленник выпытывал нужную информацию у клиентов местного торгово-развлекательного центра, где он работал продавцом. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в Днепропетровской области Служба безопасности Украины разоблачила наводчика, собиравшего данные о Приднепровской ТЭС и ее защите, чтобы передать эту информацию для ракетных ударов российским захватчикам. Предатель, работавший на вражескую военную разведку, приговорен к 15 годам заключения

Как сообщал OBOZ.UA, в Херсонской области СБУ нейтрализовала агентурную группу ФСБ. В результате спецоперации разоблачены четыре участника вражеской группы, корректировавшие удары ракетами и дронами по региону. Двоих задержали "на горячем" – ими оказались бывший депутат районного совета Херсона и работница больницы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!