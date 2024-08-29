Работала бригада 'Помста': пограничники поразили укрытие врага и склад БК на Купянском направлении. Видео

Бойцы бригады "Помста" Луганского пограничного отряда поразили несколько укрытий российских оккупантов на Купянском направлении фронта. Также защитники уничтожили склад вражеского боекомплекта.

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Поражение произвели с помощью дронов. Видео доступно на официальной Facebook-странице военного формирования (3-й пограничный отряд имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса).

"Разрушены вражеские укрытия и уничтожен склад боекомплекта – работа ударных дронов на Купянском направлении", – говорится в подписи к кадрам.

Защитники отметили, что боевой потенциал и возможности врага к активным действиям уменьшили операторы ударных БПЛА бригады.

Сбросами с дронов они поразили ряд укрытий оккупантов в захваченном и разбитом населенном пункте.

К одному из них захватчики пригласили "бавовну" тем, что засветили его перед дроном, когда бежали от предыдущих взрывов.

"Aut nos aut nullus! – Или мы, или никто!" – подытожили свою работу пограничники "Помсты".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее бойцы бригады "Помста" показали уничтожение вражеской антенны с ретранслятором в районе Кременной. Поражение оккупантам защитники нанесли с помощью FPV-дрона.

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