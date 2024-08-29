УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Работала бригада "Помста": пограничники поразили укрытие врага и склад БК на Купянском направлении. Видео

Марина Лисничук
War
2 минуты
756
Работала бригада 'Помста': пограничники поразили укрытие врага и склад БК на Купянском направлении. Видео

Бойцы бригады "Помста" Луганского пограничного отряда поразили несколько укрытий российских оккупантов на Купянском направлении фронта. Также защитники уничтожили склад вражеского боекомплекта.

Видео дня

Поражение произвели с помощью дронов. Видео доступно на официальной Facebook-странице военного формирования (3-й пограничный отряд имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса).

"Разрушены вражеские укрытия и уничтожен склад боекомплекта – работа ударных дронов на Купянском направлении", – говорится в подписи к кадрам.

Защитники отметили, что боевой потенциал и возможности врага к активным действиям уменьшили операторы ударных БПЛА бригады.

Работала бригада "Помста": пограничники поразили укрытие врага и склад БК на Купянском направлении. Видео

Сбросами с дронов они поразили ряд укрытий оккупантов в захваченном и разбитом населенном пункте.

К одному из них захватчики пригласили "бавовну" тем, что засветили его перед дроном, когда бежали от предыдущих взрывов.

Работала бригада "Помста": пограничники поразили укрытие врага и склад БК на Купянском направлении. Видео

"Aut nos aut nullus! – Или мы, или никто!" – подытожили свою работу пограничники "Помсты".

Работала бригада "Помста": пограничники поразили укрытие врага и склад БК на Купянском направлении. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, ранее бойцы бригады "Помста" показали уничтожение вражеской антенны с ретранслятором в районе Кременной. Поражение оккупантам защитники нанесли с помощью FPV-дрона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!