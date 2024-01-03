Работала преподавателем в Киево-Могилянской академии: появились данные о погибшей в результате удара РФ по Киеву. Фото

Во время террористической ракетной атаки российских войск на Киев 2 января погибла Людмила Шевцова, ученая, преподававшая в Киево-Могилянской академии. 2 февраля ей должно было исполниться 85 лет.

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Это трагическое известие сообщил Национальный университет "Киево-Могилянская академия" в своем официальном Facebook-профиле. Женщина проживала на Соломенке, где упали обломки российской ракеты.

Она погибла в карете скорой медицинской помощи, находясь в пути в больницу.

"Сегодня, 2 января 2024 г., в результате российского обстрела города Киева погибла преподавательница НаУКМА — профессор кафедры экологии Шевцова Людмила Васильевна. Много лет она была сотрудницей Института гидробиологии НАН Украины, где получила научные степени кандидата, а в 1999 году — доктора биологических наук по специальности "Гидробиология". Среди научных достижений Людмилы нужно отметить разработку методов борьбы с дрейсеной в оросительных системах", – сообщили в университете.

С 2014 года она работала на кафедре экологии факультета естественных наук НаУКМА. Там она преподавала курс "Основы общей биологии" для бакалавров, "Биоразнообразие" и "Экология водных систем" для магистров, а также проводила занятия с аспирантами по разработке диссертационных проектов. Людмила Васильевна также была куратором магистерской образовательно-научной программы "Экология и охрана окружающей среды".

Ранее сообщалось, что государство-террорист Россия утром 2 января подняло в небо 16 бортов бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС и осуществило пуски ракет по Украине, в том числе "Кинжалов". Они постоянно меняли вектор движения, но в основном двигались с курсом на Киевщину, где в итоге произошло попадание и падение обломков.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во время масштабной атаки утром 2 января оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры в Подольском районе. В нескольких районах попадали обломки сбитых целей – на жилые дома и открытую территорию, возникли пожары, повреждены магистрали водоснабжения и газовая труба. Есть погибшие, десятки людей пострадали.

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