Работали "Дикие шершни": FPV-дрон точным ударом уничтожил блиндаж с оккупантами. Видео

Воины Сил обороны Украины показали удар по блиндажу с российскими оккупантами на Бердянском направлении. "Бавовну" противнику доставил FPV-дрон.

Ролик 24 сентября опубликовало издание "Цензор.НЕТ". Момент попадания зафиксировал и сам FPV-дрон, и другой украинский БПЛА, который наблюдал за вражеской позицией (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Операцию провели воины FPV-подразделения "Булава" и аэроразведки 3-го батальона отдельной президентской бригады им. Богдана Хмельницкого.

Беспилотный летательный аппарат, с помощью которого была совершена атака, был закуплен для армии в рамках инициативы "Дикие шершни". Это совместный проект "Цензор.НЕТ" и БФ "Свобода Украины" по производству FPV-дронов.

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Как писал OBOZREVATEL:

– Генеральный штаб ВСУ сообщил, что за минувшие сутки (24 сентября) было ликвидировано еще 420 российских захватчиков. Всего за все время полномасштабного вторжения РФ в Украину – 276 270 оккупантов.

– О потерях Российской Федерации в военной технике читайте в официальной статистике украинского командования по ссылке.

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