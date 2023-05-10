Работали HIMARS: ВСУ мощно ударили по врагу в трех точках, ликвидированы десятки оккупантов

Украинские войска нанесли серию ударов из артиллерийских систем HIMARS по позициям регулярной армии РФ на фронте. В результате в первых числах мая были ликвидированы по меньшей мере 40 оккупантов.

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Об этом пишет Telegram-канал "Досье шпиона", который ведется от имени сотрудника одной из спецслужб. "Поступила информация о нанесении серии ракетных ударов по позициям ВС РФ с использованием РСЗО HIMARS", – говорится в сообщении.

В частности, 1 мая в 7:30 утра был нанесен удар по месту дислокации подразделения захватчиков "Шторм Z" (отряд завербованных российских заключенных в составе 8-й общевойсковой армии Южного военного округа) на Кинбурнской косе.

Подразделение было отправлено на помощь 22-му армейскому корпусу ВМС РФ в обороне косы. 33 оккупанта погибли, еще более 50 были ранены.

Кроме того, 1 мая в 14:10 был нанесен удар по промышленным цехам нерабочего молокозавода в поселке Михайловка Запорожской области, которые захватчики использовали в качестве укрытия для бронетехники и личного состава.

После первого удара туда начали съезжаться "военная полиция" и другие оккупанты.

"Увидев скопление живой силы, ВСУ нанесли второй ракетный удар из РСЗО HIMARS в 14:43", – пишет "Досье шпиона".

В результате была повреждена российская военная техника, 7 оккупантов ликвидированы, 18 ранены. В списках "трехсотых" числились представители "военной полиции", "полиции", а также "командир полка".

2 мая в 07:55 утра был нанесен удар по командному пункту 20-й общевойсковой армии ВС РФ (в/ч 89425, Воронеж), который уничтожил 8 единиц военной техники. Также пострадал личный состав.

Данные о количестве погибших/раненых разнятся, но все источники сходятся во мнении, что потери "серьезные", пишет "Досье шпиона".

При этом российское командование всеми силами пытается скрыть потери. Это уже второй случай, когда командный пункт данного подразделения армии РФ попадает под ракетный обстрел со стороны ВСУ. Первый состоялся в июне 2022 года, тогда погибли 40 оккупантов, отмечает канал.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ВСУ нанесли мощные удары по врагу на Таврическом направлении. 9 мая оккупанты потеряли там почти роту живой силы.

– Депутат Госдумы РФ Николай Валуев рассказал, как якобы едва не погиб под обстрелом HIMARS на Луганщине.

– СБУ задержала на востоке Украины агентов ФСБ, которые охотились на HIMARS. Пятеро их сообщников были пойманы еще в декабре и в начале весны.

– 3-я штурмовая бригада ВСУ заставила оккупантов бежать из-под Бахмута. Под контроль были возвращены важные позиции.

– По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки ликвидированы около 690 оккупантов. С начала войны потери РФ достигли 196 310 захватчиков.