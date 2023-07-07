Работали 'Курьеры бавовны': появилось эффектное видео уничтожение техники РФ на Запорожском направлении

В течение июня подразделение "Курьеры бавовны" на Запорожском направлении уничтожило три десятка единиц вражеской техники. В частности, ликвидировано семь грузовиков с оккупантами.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он также опубликовал эффектное видео работы воинов из Армии дронов.

Федоров подчеркнул, что результатом работы подразделения "Курьеры бавовны" в течение июня стали десятки единиц уничтоженной российской техники.

"За июнь воины минуснули10 танков, 12 БМП и БТР, 1 САУ и 7 грузовиков с оккупантами. Другие подразделения также имеют успехи на всей линии фронта. Продолжаем усиливать их беспилотниками", – констатировал член правительства.

Он также опубликовал видео поражение вражеского грузовика с помощью сбросов с БпЛА. Оккупантов, повыскакивавших из него после первого попадания, операторы дронов догнали также.

Кроме того, в видео показаны уничтожение нескольких единиц вражеской бронетехники и феерическая ликвидация склада боеприпасов.

"Каждый дрон помогает военным эффективнее продвигаться во время контрнаступления, сохраняя собственные жизни. Спасибо, что поддерживаете Армию дронов через UNITED24 и на главном экране "Дії", – отметил Федоров.

Напомним, утром 7 июля в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях России в войне против украинского государства. Так, накануне ВСУ ликвидировали еще 510 оккупантов, уничтожили 80 единиц техники и вооружений врага.

Безвозвратные потери РФ в живой силе достигли 232 810 захватчиков.