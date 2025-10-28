Работали 'Призраки' ГУР: разведчики поразили две РЛС и пусковую установку вражеского ЗРК. Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать военную технику российских захватчиков. Еще две вражеские радиолокационные станции и пусковую установку зенитно-ракетного комплекса удалось поразить разведчикам Главного управления разведки МО Украины на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР 28 октября. Видео успешной работы опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Удачные атаки ГУР

Мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" последние две недели продолжали системно отслеживать и "работать" по российской противовоздушной обороне на украинском Донбассе.

"В результате очередных атак разведчиков поражены две РЛС 48Я6-К1 "подлет" оккупантов и пусковая установка 9А82 из состава комплекса С-300В", – говорится в сообщении.

Кроме важного вооружения россиян наши защитники ликвидировали группу захватчиков и КамАЗ, на котором те передвигались.

Напомним, недавно бойцы Сил специальных операций совершили успешный налет на позиции врага на Северо-Слобожанском направлении. Благодаря решительным действиям операторов, слаженной работе БПЛА и минометных расчетов удалось ликвидировать несколько штурмовых групп противника.

Как писал OBOZ.UA, украинские военные 22 октября освободили от российских оккупантов Кучеров Яр на Добропольском направлении. Вместе с тем нашим воинам ВСУ удалось существенно пополнить обменный фонд на более полусотни захватчиков, которые сдались в плен.

