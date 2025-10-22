Взяли в плен более 50 оккупантов: в ВСУ заявили об освобождении Кучерова Яра в Донецкой области. Видео

Украинские защитники 22 октября освободили от российских оккупантов Кучеров Яр на Добропольском направлении. Также воинам ВСУ удалось "значительно пополнить" обменный фонд – на более полусотни захватчиков, сдавшихся в плен.

Об этом сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ. Соответственно, в Генштабе подтвердили освобождение населенного пункта.

В Десантно-штурмовых войсках отметили, что освобождением села занимались бойцы 132-го отдельного разведывательного батальона ДШВ ВСУ, и показали соответствующее видео.

"Существенно пополнен и обменный фонд для нашего государства – несколько десятков российских пленных", – в свою очередь, отметили в Генштабе, а десантники уточнили, что взяли в плен более 50 российских солдат.

Украинские воины установили в освобожденном селе украинский флаг как "символ возвращения жизни, свободы и силы духа". Шаг за шагом Украина возвращает свое, отметили в ДШВ ВСУ.

Ситуация на Добропольском направлении

Военные российской оккупационной армии не оставляют попыток удержать территории в крайних точках Добропольского выступа. Ситуация там остается чрезвычайно сложной и почти непредсказуемой.

Как рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA военный эксперт Владислав Селезнев, враг продолжает осуществлять атаки и недавно задействовал на этом участке значительное количество бронетехники.

Добропольская контрнаступательная операция Сил обороны, начавшаяся еще в августе, сорвала российскую летнюю наступательную кампанию. Враг понес там ощутимые потери, более половины из которых – безвозвратные.

В октябре 2024 года российские оккупанты подошли к Покровску на расстояние в пять километров. Пропагандистские каналы страны-агрессора сразу стали анонсировать его скорый захват. Но и спустя год мы видим, что город продолжает держать оборону, а операция по "быстрому взятию" важного транспортного и логистического узла превратилась для армии России в позорную мясорубку.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские войска продолжают развивать успех на нескольких направлениях, в частности на Покровском и Добропольском, где в последние дни наблюдаются значительные продвижения наших подразделений.

