'Враг пытается давить': Селезнев объяснил, что происходит в районе Доброполья. Карта

Военные российской оккупационной армии не оставляют попыток удержать территории в районе Доброполья Донецкой области, а именно в крайних точках Добропольского выступления. Ситуация там остается чрезвычайно сложной и почти непредсказуемой.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, враг продолжает осуществлять атаки и недавно задействовал на этом участке значительное количество бронетехники.

Захватчики пытаются закрепиться вблизи Доброполья

Отвечая на вопрос, почему до сих пор не удалось полностью зачистить район вблизи Доброполья, эксперт отметил, что, вероятно, причина заключается в значительно большем количестве российских военных на этом участке фронта, чем сообщалось ранее. Речь идет не о сотне или полутора оккупантов, как заявлял Генштаб, а гораздо больше.

Поэтому несмотря на активные боевые действия и усилия украинских подразделений по блокированию и уничтожению врага, противник все еще удерживает позиции в этом районе. Кроме того, оккупанты постоянно пытаются оказать давление на украинские силы, которые ведут наступление, нанося удары по их флангам.

"Недавняя масштабная атака 9 октября, когда первый корпус "Азов" докладывал о том, что нам удалось отразить масштабную атаку противника с участием более 40 единиц боевых бронированных машин. Это яркое тому подтверждение. Противник в последнее время крайне редко использует бронетехнику, то здесь он был вынужден бросать в топку войны все, что имеет в наличии, чтобы достичь соответствующих результатов", – отметил Селезнев.

И хотя врагу не удалось достичь заметных результатов, бои в этом районе были чрезвычайно ожесточенными. Противник до сих пор пытается удержать под контролем захваченную территорию и сохранить свои подразделения, расположенные на крайних позициях Добропольского выступления.

Эксперт подчеркивает, что оценивать ситуацию на этом участке фронта следует очень осторожно, как в контексте текущих тенденций, так и учитывая дальнейшие перспективы.

"Почему? Потому что противник продолжает перебрасывать сюда дополнительные силы и средства, прежде всего десантников и морскую пехоту. Ситуация там остается крайне сложной и пока труднопрогнозируемой в части наших возможностей полностью контролировать то, что происходит на поле боя", – пояснил он.

Напомним, 13 враг устроил очередной механизированный штурм в районе Доброполья Донецкой области. Атаки происходили в направлении населенных пунктов Мирноград и Разино, основные усилия были сконцентрированы на захваченные села Шахово. Украинские воины помешали планам россиян и уничтожили 19 единиц техники, а также живую силу ВС РФ.

Как писал OBOZ.UA, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сирский рассказывал, что в Донецкой области продолжается Добропольская контрнаступательная операция Сил обороны Украины. За время операции украинские защитники освободили 180,8 кв. км территории Донетчины, еще 212,9 кв. км зачищено от диверсантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!