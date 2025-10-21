Минус 13 оккупантов: воины ССО совершили успешный налет на позиции врага на Северо-Слобожанском направлении. Видео

Украинские защитники продолжают минусовать военную технику и живую силу оккупантов по всей линии фронта. На этот раз бойцы Сил специальных операций совершили успешный налет на позиции врага на Северо-Слобожанском направлении.

В результате было ликвидировано 13 военнослужащих РФ. Видео слаженной работы опубликовали в Telegram-канале ССО ВС Украины.

"Операторы ССО прошли за границу крайних украинских позиций и тихо проникли на подконтрольную врагу территорию. После проведенной доразведки бойцы совершили налет, уничтожив россиян в блиндаже и на огневых позициях", – говорится в сообщении.

Оккупанты попали в засаду

После получения данных спецназовцы ССО решили остаться на ночевку на захваченных позициях и организовать засаду на вражеские группы подкрепления. Благодаря решительным действиям операторов, слаженной работе БПЛА и минометных расчетов удалось ликвидировать несколько штурмовых групп противника.

По итогам операции подтверждено уничтожение 13 российских военных. Отмечается, что группа ССО успешно вышла из района действий и готовится к выполнению следующей задачи.

Напомним, недавно бойцы Третьей штурмовой бригады Третьего армейского корпуса на Луганщине совершили очередной удачный штурм российских позиций. Защитники захватили в плен группы оккупантов, которые боялись сдаваться, и закрепились на прежних позициях врага.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинские спецназовцы наделали шума в тылу врага. Бойцы 73-го морского центра ССО провели операцию на российской территории и устроили засаду на оккупантов.

