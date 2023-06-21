Работали 'призраки': Сырский показал кадры ликвидации оккупантов снайперами с дистанции 380 метров. Видео

На Бахмутском направлении украинские воины продолжают наносить потери российским оккупантам. В частности, немалый вклад в "денацификацию" живой силы вражеской армии вносят снайперы группы "Призрак" Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. Видео с работой снайперов с дистанции 380 м опубликовал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский.

Видео дня

"Бахмутское направление. Ночь. Работает группа снайперов "Призрак" ОПБр. Удачная ликвидация российской живой силы с дистанции 380 метров. Слава нашим воинам", – подписал видео Сырский.

В группе снайперов "Призрак" отмечают, что на охоту на захватчиков воины выходят каждый день. И практически каждый раз – успешно.

Среди самых результативных снайперов называют воина с позывным "Кузя": он регулярно осчастливливает семьи российских захватчиков, которые, если повезет, смогут получить "гробовые" за ликвидированного на украинской земле оккупанта.

"Группа снайперов "Призрак", работает снайпер с позывным "Кузя", еще один орк пошел к Кобзону на концерт", – подписали защитники очередное видео удачной снайперской работы.

На этих кадрах снайпер работал с расстояния 320 метров.

Напомним, утром 21 июня в Генштабе Вооруженных сил Украины подвели итоги потерь врага. Накануне ВСУ ликвидировали 540 оккупантов, уничтожили 21 бронемашину и 32 артиллерийские системы врага.

Безвозвратные потери России в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли 222 тысяч человек, а количество уничтоженных танков превысило 4 тысячи.