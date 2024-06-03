Работали "Совы": защитники Украины отминусовали российский экипаж пилотов FPV-дронов в Волчанске. Видео

Украинские воины выследили и атаковали российских операторов FPV-дронов, применив для этого свой квадрокоптер. Операция прошла в Волчанске на севере Харьковщины, за который продолжаются тяжелые бои.

Новое видео боевой работы опубликовала 36 отдельная бригада морской пехоты им. контрадмирала Михаила Билинского ВМС ВС Украины. Ролик появился в Telegram-канале в понедельник, 3 июня. Дата съемки не уточняется.

"Работают "Совы" николаевских морпехов", – подписала кадры пресс-служба 36 ОБрМП.

Как видно на записи, двое оккупантов прятались в чертах города в многоэтажном здании. Оттуда они управляли своими беспилотниками и атаковали Силы обороны Украины.

Наши защитники заметили противника и ударили по военнослужащим страны-агрессора собственным FPV-дроном.

Напомним: Институт изучения войны заявил, что 2 июня на фоне продолжающихся на Харьковском направлении боевых действий ВС РФ незначительно продвинулись полями к северу и востоку от Старицы, а также в районе Волчанска.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подсчитал, что в течение 2 июня украинские воины проредили ряды оккупационной армии РФ на 1270 военнослужащих.

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