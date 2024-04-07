Работали ударные 'хищники': в ГНСУ показали удары по оккупантам на левобережье Херсонщины. Видео

На левобережье Херсонской области российские оккупанты продолжают нести большие потери. Врага уничтожают, в том числе, бойцы Государственной пограничной службы Украины.

Также защитники сжигают вражескую технику на юге страны. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

По вражеским целям на левобережье Херсонской области результативно отработали ночные ударные "хищники". В течение недели пограничники нанесли россиянам большие потери.

В частности, бойцы ГПСУ обнаружили и уничтожили 5 единиц вражеской техники, из них 4 грузовика. Кроме того, целью ударных "хищников" стал склад имущества российских оккупантов.

Также пограничники нанесли огневое поражение по укрытиям российских войск в Херсонской области.

Напомним, воины Сил обороны Украины продолжают удачно уничтожать российскую военную технику с помощью FPV-дронов. Именно благодаря такой "птичке" защитники поразили РСЗО "Ураган" на территории РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники FPV-дроном сожгли автомобиль с оккупантами на южном направлении. Часть захватчиков стала "грузом 200", а остальные получили ранения.

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