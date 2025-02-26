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Работали "ястребы": FPV-дроны пограничников разбили позиции россиян в Харьковской области. Видео

Ольга Ганюкова
War
2 минуты
231
Работали 'ястребы': FPV-дроны пограничников разбили позиции россиян в Харьковской области. Видео

Украинские аэроразведчики продолжают эффективно уничтожать врага на восточном направлении. На днях бойцы Харьковского пограничного отряда нанесли сокрушительные удары по российским позициям, используя FPV-дроны.

Видео дня

Соответствующие кадры показала прессслужба ОСУО "Хортица". "FPV-Дроны пограничников разбили позиции россиян в Харьковской области", – говорится в сообщении.

В результате атаки были уничтожены два транспортных средства и поражены три укрепленные точки противника.

Украинские пограничники, работающие в составе сил обороны, активно используют дроны для точечных ударов. FPV-дроны уже неоднократно доказывали свою эффективность, помогая уничтожать вражескую технику и укрепление без необходимости привлекать тяжелую артиллерию. Украинские "ястребы" не оставляют оккупантам шансов.

Работали "ястребы": FPV-дроны пограничников разбили позиции россиян в Харьковской области. Видео
Работали "ястребы": FPV-дроны пограничников разбили позиции россиян в Харьковской области. Видео
Работали "ястребы": FPV-дроны пограничников разбили позиции россиян в Харьковской области. Видео
Работали "ястребы": FPV-дроны пограничников разбили позиции россиян в Харьковской области. Видео

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1170 человек. Также украинские воины обезвредили 19 танков, 15 боевых бронированных машин, 34 артиллерийских системы, два средства ПВО, 194 БпЛА и 120 автомобилей оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генштабе ВСУ подсчитали, что потери армии РФ за три года полномасштабной войны превысили 869,5 тысячи оккупантов и 10 тысяч танков. Только в течение 24 февраля наши Силы обороны ликвидировали и ранили 1300 российских оккупантов.

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