Работали 'ястребы': FPV-дроны пограничников разбили позиции россиян в Харьковской области. Видео

Украинские аэроразведчики продолжают эффективно уничтожать врага на восточном направлении. На днях бойцы Харьковского пограничного отряда нанесли сокрушительные удары по российским позициям, используя FPV-дроны.

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Соответствующие кадры показала прессслужба ОСУО "Хортица". "FPV-Дроны пограничников разбили позиции россиян в Харьковской области", – говорится в сообщении.

В результате атаки были уничтожены два транспортных средства и поражены три укрепленные точки противника.

Украинские пограничники, работающие в составе сил обороны, активно используют дроны для точечных ударов. FPV-дроны уже неоднократно доказывали свою эффективность, помогая уничтожать вражескую технику и укрепление без необходимости привлекать тяжелую артиллерию. Украинские "ястребы" не оставляют оккупантам шансов.

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1170 человек. Также украинские воины обезвредили 19 танков, 15 боевых бронированных машин, 34 артиллерийских системы, два средства ПВО, 194 БпЛА и 120 автомобилей оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генштабе ВСУ подсчитали, что потери армии РФ за три года полномасштабной войны превысили 869,5 тысячи оккупантов и 10 тысяч танков. Только в течение 24 февраля наши Силы обороны ликвидировали и ранили 1300 российских оккупантов.

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