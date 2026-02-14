Работало подразделение 'Феникс': украинские защитники 'зачистили' оккупантов возле Константиновки. Видео

В Донецкой области оккупанты пытались воспользоваться погодными условиями, чтобы продвинуться в сторону Константиновки. Однако удачные действия украинских пилотов помешали оккупантам достичь цели.

Об этом рассказали в Telegram-канале боевого авиационного системного подразделения БАС "Феникс". Вместе с этим бойцы поделились кадрами удачного уничтожения россиян.

Рассчитывая на ухудшение погоды и снижение видимости, оккупанты пытались продвинуться в направлении Константиновки. Реализовать планы врагу помешали пилоты пограничного подразделения "Феникс". Даже артиллерийское прикрытие россиян не смогло изменить ситуацию.

Украинские бойцы зафиксировали многочисленные потери среди вражеских штурмовиков. Благодаря слаженным действиям пилотов оккупанты понесли потери ине смогли продвинуться дальше.

"Зимой с ухудшением погодных условий оккупанты традиционно решили, что на снегу их будет меньше видно. Себе в союзники они записали и сильные морозы, прерывистый ветер и снегопады. Вооружившись своими обманчивыми мыслями, захватчики бросились в направлении Константиновки. И на этом отрезке фронта работают пилоты пограничного подразделения "Феникс", а значит ни один оккупант не достиг своего пункта назначения", – говорится в заметке пограничного подразделения.

Как сообщал OBOZ.UA, на Приднепровском направлении украинские пограничники продолжают успешно выполнять боевые задачи, системно поражая цели противника. Во время последних операций задействованные FPV-дроны позволили эффективно поражать как технику, так и живую силу оккупантов.

Также напомним, операторы дронов отбили побратима и взяли в плен российскую ДРГ на Покровском направлении. Военные говорят, что бой длился "считанные минуты".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!