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Работают даже дети: днепряне вместе со спасателями разбирают завалы на месте российского удара. Фото и видео

Руслан Рудомский
War
2 минуты
2,4 т.
Днепряне помогают спасателям разбирать завалы на месте российского удара

В Днепре продолжают разбирать завалы разрушенного российской ракетой многоквартирного жилого дома. Спасателям помогают местные жители, среди которых есть и дети.

Видео дня

Это видно из обнародованных в сети фото и видеоматериалов. Всего на месте работают около 100 спасателей, а также медики, правоохранители и кинологи (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Городской голова Днепра Борис Филатов, находясь на месте событий, заявил, что часть дома будет нуждаться в демонтаже, в частности – все подъезды, которые находятся справа от места попадания ракеты. По его словам, в доме проживало более 1 100 человек.

Днепряне вместе со спасателями разбирают завалы на месте российского удара
Спасатели разбирают завалы на месте российского удара
Спасателям помогают жители города
Спасателям помогают даже маленькие дети
Днепряне вместе со спасателями разбирают завалы на месте российского удара.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в субботу, 14 января, во время широкомасштабной атаки Россия запустила по территории Украины 33 ракеты. 25 из них сбили силы Противовоздушной обороны Украины.

Одна из ракет попала в многоэтажку в Днепре. Полностью разрушен один из подъездов. Погибли по меньшей мере 12 мирных жителей, ранены 73 человека, среди которых есть и дети. Под завалами остаются люди.

Позже спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские военные ударили по многоэтажному дому в Днепре авиационной ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море. Она имеет боевую часть 950 кг и может оснащаться ядерной боеголовкой.

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