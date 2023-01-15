Работают даже дети: днепряне вместе со спасателями разбирают завалы на месте российского удара. Фото и видео

В Днепре продолжают разбирать завалы разрушенного российской ракетой многоквартирного жилого дома. Спасателям помогают местные жители, среди которых есть и дети.

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Это видно из обнародованных в сети фото и видеоматериалов. Всего на месте работают около 100 спасателей, а также медики, правоохранители и кинологи (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Городской голова Днепра Борис Филатов, находясь на месте событий, заявил, что часть дома будет нуждаться в демонтаже, в частности – все подъезды, которые находятся справа от места попадания ракеты. По его словам, в доме проживало более 1 100 человек.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в субботу, 14 января, во время широкомасштабной атаки Россия запустила по территории Украины 33 ракеты. 25 из них сбили силы Противовоздушной обороны Украины.

Одна из ракет попала в многоэтажку в Днепре. Полностью разрушен один из подъездов. Погибли по меньшей мере 12 мирных жителей, ранены 73 человека, среди которых есть и дети. Под завалами остаются люди.

Позже спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские военные ударили по многоэтажному дому в Днепре авиационной ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море. Она имеет боевую часть 950 кг и может оснащаться ядерной боеголовкой.

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