Оккупанты ударили по Днепру ракетой Х-22, которую называют "убийцей авианосцев" – Воздушные силы

Российские военные ударили в многоэтажное здание в Днепре авиационной ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море. Она имеет боевую часть 950 кг и может оснащаться ядерной боеголовкой.

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Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он напомнил, что такая же ракета несколько месяцев назад попала в торговый центр в Кременчуге Полтавской области.

"Ракета, выпущенная по многоэтажке в Днепре – это ракета Х-22, выпущенная из дальнего бомбардировщика Ту-22М3. Запуски проводились из района Курска и Азовского моря. Всего было пять пусков этих ракет", – сказал Игнат.

Он рассказал, что у этой ракеты есть боевая часть 950 килограммов и ее называют убийцей авианосцев.

"Она предназначена для уничтожения авианосных групп в море и может оснащаться ядерной частью. И такой ракетой бьют по густонаселенному городу, где люди… Нет никакого объяснения и оправдания этому террористическому акту", – отметил Юрий Игнат.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в субботу, 14 января, во время широкомасштабной атаки Россия запустила по территории Украины 33 ракеты. 25 из них сбили силы Противовоздушной обороны Украины.

Одна из ракет попала в многоэтажку в Днепре. Полностью разрушен один из подъездов. Погибли по меньшей мере пять мирных жителей, ранены 39 человек, среди которых семеро детей. Под завалами остаются люди.

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