Работают FPV-дроны: в ВСУ показали уничтожение российских САУ 'Гвоздика' и БМД-4. Видео

На Таврическом направлении Силы обороны уничтожили российскую САУ 2С1 "Гвоздика" и БМД-4 армии оккупанта. По вражеской технике отработали FPV-дроны.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Также он добавил видео работы аэроразведчиков 117 ОМБр.

"Продолжаем уничтожать оккупанта! В том числе с помощью беспилотников. На видео - уничтожение российской самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика" и БМД-4. Прекрасная работа бойцов роты ударного беспилотного авиационного комплекса 117-й отдельной механизированной бригады". Спасибо за меткость!" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники обезвредили еще два вражеских FPV-дрона в Харьковской области. Впоследствии эти беспилотники пройдут процедуру разминирования и доукомплектования.

Как стало известно, чешский миллиардер Ян Барта решил помочь со сбором средств на FPV-дроны для Сил обороны Украины. За каждый репост своего сообщения он пообещал отправить 100 долларов на счет проекта Nemesis, который собирает деньги на 10 тысяч FPV для Украины.

Напомним, в Министерстве цифровой трансформации Украины призвали граждан собирать дома FPV-дроны для фронта. Там отметили, что в то время, когда в стране развивается производство БПЛА, а компании набирают обороты, каждый может присоединиться к уничтожению оккупантов, даже находясь в тылу.

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