'Работают пилоты ударных дронов: защитники Украины показали, как уничтожают вражескую пехоту, артиллерию и технику на Курщине. Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать военную технику врага и его живую силу по всей фронтовой линии. На этот раз Силы обороны провели удачную охоту на российскую пехоту и артиллерию в зоне Курской операции.

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Соответствующее видео на своем Telegram-канале обнародовали бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты им. Контрадмирала Михаила Билинского. На кадрах можно наблюдать успешную работу украинских дронов по противнику.

"Уничтожаем вражескую пехоту, артиллерию и технику на Курщине. Работают пилоты ударных дронов подразделений николаевских морпехов", – говорится в сообщении.

Так с помощью точной работы наших дронщиков, сбросами была поражена БМП россиян, советская 120-мм самоходная артиллерийско-минометная установка 2С9 "Нона-С" и ликвидировано большое количество военных РФ.

Напомним, по информации Института изучения войны, украинские защитники недавно продвинулись к юго-востоку от Суджи на фоне продолжающихся в Курской области РФ боев. Также у ВСУ есть успехи на Харьковском направлении. В частности, на территории Курщины Силы обороны совершили механизированные атаки юго-восточнее Суджи в районе Русской Конопельки и Фанасеевки.

Как сообщал OBOZ.UA, солдаты КНДР в зоне проведения Курской операции понесли рекордно большие потери в течение двух месяцев боевых действий. Причина в устаревшей тактике, используемой северокорейскими военными, а также отсутствие поддержки от русской артиллерии.

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