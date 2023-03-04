Работают ''Посейдоны'': Порошенко показал, как 406-я артбригада с помощью БПЛА уничтожает российскую технику

Петр Порошенко на своей странице в Facebook показал видео, как с помощью БПЛА Poseidon артиллеристы из гаубицы М777 снарядом Excalibur уничтожают российскую военную технику. Об этом сообщает "Европейская солидарность".

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"Наши воины – крутые! На видео – работают Посейдоны, которые мы передали разведчикам. О них расскажу после нашей победы. Но эти ребята корректируют работу 406 отдельной артиллерийской бригады. Ну а арта – бьет точно в цель. Палите российскую нечисть, ребята!", – написал пятый президент.

Не так давно Петр Порошенко побывал на производстве БПЛА Poseidon на Кипре и отправил в Украину очередную партию беспилотников.

В августе 2022 года Порошенко сообщил о долгосрочном контракте на БПЛА Poseidon H10. Беспилотники имеют дальность работы до 150 км, высота – до 4000 метров. Это комплекс уровня разведывательного батальона, который работает в пользу всех бригад зоны ответственности, разведку и наведение артиллерии, корректировку огня больших калибров.

"Мы выкупаем всю партию этих беспилотников, которые должны стать глазами нашей артиллерии, чтобы каждый удар по врагу был максимально эффективным", – объяснил Петр Порошенко. Он также сообщил, что программа получила название "Глаза Арты".

Первые БПЛА поступили в подразделения Десантно-штурмовых войск. Петр Порошенко также передал комплекс БПЛА "Poseidon" разведчикам 131-го батальона, участвовавшего в освобождении Снегиревки и херсонских земель.

14 января Петр Порошенко передал в войска три комплекса БПЛА "Poseidon", изготовленных на шасси британского грузовика DAF. Это девять БПЛА, станции управления, а также три специально переоборудованных автомобиля с кунгами. Бойцы, проходившие обучение для управления этими беспилотниками, также получили соответствующие сертификаты.

Недавно Петр Порошенко на своей странице в Facebook показал поразительное видео, как с помощью БПЛА "Poseidon" уничтожают российскую гаубицу МСТА.

В настоящее время Фонд Порошенко с волонтерами ОО "Дело громад" реализуют контракт на поставку более 20 комплексов (65 "птичек").