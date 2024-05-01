Работают украинские пограничники: группа данных БПЛА уничтожила объекты окупантов на левобережье Херсонщины. Видео

Украинские пограничники продолжают систематически бить российских захватчиков. Украинские бойцы успешно ликвидируют вражескую технику и "двухсотят" оккупантов. С помощью дронов наши защитники в течение недели уничтожили объекты русских войск на левобережье Херсона.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины. Пограничники также обнародовали видеоотчет проделанной работы.

Так, бойцы ГПСУ обнаружили и уничтожили 5 единиц техники, в том числе три грузовика и два замаскированных автомобиля.

Кроме этого, украинские пограничники с помощью ударных дронов ликвидировали полевой склад имущества, позицию со станцией РЭБ и нанесли огневой удар по опорным пунктам врага.

"Вражеские станции РЭБ, конечно, создают неудобства нашей беспилотной авиации, но это лишь мотивирует к новым изобретениям противодействия и модернизации", – отметил пилот подразделения ударных беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток украинские защитники отразили пять атак оккупантов в районе Крынков.

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