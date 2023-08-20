Ракета прилетела, когда в церкви рядом шла служба: эксклюзивное видео с места трагедии в Чернигове

В субботу, 19 августа, российские оккупанты совершили очередной террористический акт, ударив по центру Чернигова. Удар, вследствие которого погибли и получили ранения люди, пришелся на драмтеатр на главной площади города.

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Ракета прилетела тогда, когда в церкви рядом продолжалась праздничная служба. Об этом корреспонденту OBOZREVATEL рассказал командир спецподразделения ударных дронов "Белый орел" Валерий Боровик. (Чтобы посмотреть видео, досскролльте страницу до конца).

По его словам, ракета шла по руслу реки Десна.

"Как раз служба была божья в церкви, и прямо над ними глушило все и ударило", – сказал Боровик.

Он уточнил, что проходившая в драмтеатре выставка производителей дронов "Лютые птички" почти не успела начаться.

"Когда гимн мы пели, началась воздушная тревога, после которой организаторы сказали всем спуститься в бомбоубежище. Здесь хорошее бомбоубежище. Большинство людей пошли туда, кто-то вышел и уехал, кто-то вышел покурить", – сказал командир спецподразделения.

Сам Боровик в это время пошел на второй этаж здания, чтобы найти своего знакомого, который тоже был организатором мероприятия. Найти товарища не удалось, поэтому он решил спуститься вниз, а в это время в здание влетела российская ракета.

"Я только спустился вниз, буквально 30 секунд и прошел удар. Мы упали на пол, все вокруг разнесло", – добавил он.

После этого люди стали оказывать друг-другу помощь. По словам Боровика, ранения у собравшихся были не тяжелыми.

"Когда закончилась тревога, мы вышли на улицу… расчистили проход от стекла и металла, потому что проходить было невозможно. И быстро всех начали выводить", – рассказал военный.

В результате теракта погибли 7 человек, еще более 100 получили ранения. Пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь. Спасатели ГСЧС ликвидируют последствия взрыва российской ракеты.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский показал последствия очередного военного преступления и подчеркнул, что Россия должна проиграть. Глава государства подчеркнул, что Украина будет делать еще больше для консолидации мира против российского террора.