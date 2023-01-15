РФ 14 января выпустила половину из 36 ''Калибров'', может ударить еще, – Гуменюк

Российские военные преступники 14 января использовали для атаки по территории Украины около половины из 36 ракет "Калибр", находящихся на кораблях-носителях в Черном море. Не исключается угроза нового вражеского ракетного удара.

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Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк. По со стоянию на утро 15 января военные корабли РФ оставались на боевом дежурстве (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как рассказала спикер, оккупанты 14 января снарядили пять ракетоносителей, среди которых один подводный, и запускали "Калибры".

"Если вчера в Черном море находился запас в 36 ракет, то около половины они использовали во время атаки. Остаются на боевом дежурстве эти ракетоносители... Надо понимать, что они еще могут быть применены", – предупредила Гуменюк.

Она также не исключила, что враг может активизировать разведку с помощью БПЛА или запустить ударные иранские дроны-камикадзе.

По данным украинских военных, оккупанты во время субботнего налета использовали:

– крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 и Х-22;

– крылатые ракеты морского базирования "Калибр";

– управляемые авиационные ракеты Х-59.

В целом (по информации на 18:30 14 января), враг осуществил около 28 пусков крылатых ракет разного базирования и 10 пусков управляемых авиационных ракет. Силы обороны сбили 18 крылатых и семь управляемых авиационных ракет.

Как писал OBOZREVATEL:

– В ходе массированной атаки на Украину одна из российских ракет (типа Х-22) попала в многоэтажный жилой дом в Днепре, когда там находились люди.

– Известно о по меньшей мере 21 жертве и 73 пострадавших. Разбор завалов продолжается.

– Было установлено имя командира 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка РФ, бомбившего Днепр. Это полковник Олег Тимошин, приказавший атаковать ТЦ в Кременчуге в июне 2022-го.

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