Ракетный удар РФ по Запорожью: в больнице скончался 19-летний парень

В Запорожье в больнице скончался 19-летний парень, пострадавший в результате ракетного удара России, который путинская армия нанесла 22 марта по многоэтажкам города. Медики двое суток боролись за жизнь юноши, но спасти его не удалось.

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У пациента была открыта черепно-мозговая травма. Об этом сообщил "Укринформ" по информации Запорожской ОВА.

"Количество погибших в результате террористической атаки 22 марта увеличилось: в больнице скончался парень 2004 года рождения", – отметили в областной администрации.

Так, в результате удара российской армии по многоэтажкам в Запорожье погибли уже два человека. После атаки сообщалось о 34 пострадавших, из них 29 человек были госпитализированы, среди них – три ребенка.

Напомним, днем 22 марта российские военные преступники обстреляли жилые дома Запорожья и остров Хортица. Прилет был зафиксирован в жилой 9-этажке.

По данным Запорожской областной военно-гражданской администрации, по многоэтажке в одном из спальных районов враг запустил две ракеты. Никаких военных объектов рядом с домом не было. В целом по Запорожью войска Путина запустили 22 марта 6 ракет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– российские пропагандисты цинично высказались по ракетному удару по жилым многоэтажкам в Запорожье, который путинские военные преступники нанесли 22 марта. На росТВ заявили, мол это такой же "фейк, как удары по роддому и драмтеатру в Мариуполе", а также назвали видео с места событий "украинским Голливудом";

– граждане страны-агрессора РФ цинично и безнравственно отреагировали на ракетные удары по Запорожью среди бела дня в среду. Несмотря на попадание в жилые дома, а также жертвы и пострадавших мирных жителей, россияне восхваляли атаку и требовали "добавки".

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