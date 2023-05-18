'Ракетоноситель стремительно вышел в море': Гуменюк рассказала о новой тактике РФ во время удара по Одесщине

Страна-агрессор Россия ночью 18 мая атаковала Одессу крылатыми ракетами "Калибр", что привело к разрушениям и жертвам. Враг совершил это, прибегнув к маневрированию ракетоносителей в Черном море.

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Не это указала начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. В эфире телемарафона она рассказала о новой тактике российских террористов.

По ее словам, накануне вечером перед сводкой оперативного командования о ситуации в акватории моря не было информации о том, что там находятся вражеские ракетоносители. Но еще раньше военные неоднократно отмечали, что оккупантам достаточно два-три часа для вывода такого корабля к точке пуска ракет.

"Так и произошло. Надводный ракетоноситель очень стремительно вышел в море, занял позицию в зоне пусков и пытался атаковать Одесщину", – рассказала Гуменюк.

Она предположила, что это была попытка врага найти новую тактику поведения для нанесения ударов: так чтобы, возможно, украинцы не среагировали. Обычно российские корабли с "Калибрами" выходили на дежурство заранее, и эта информация всегда подавалась в сводках наших военных.

"Мы понимали, что есть угроза. А на этот раз они пытались усыпить бдительность, в том числе и нашей противовоздушной обороны. Наши специалисты отработали на отлично – ракеты сбивались еще над морем. Но, к сожалению, есть и попадание – с повреждениями объекта промышленности и жертвами", – добавила Гуменюк.

Напомним, что в результате ночных ракетных обстрелов РФ в четверг на одном из промышленных предприятий Одессы погиб человек, еще двое получили ранения – это гражданские украинцы, охранники объекта.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что из кораблей в Черном море российские военные преступники выпустили в общем шесть "Калибров". Остальные крылатые ракеты, которые этой ночью силы ПВО сбивали над украинскими городами, враг запускал из авиации и наземных комплексов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в разведке Британии считают, что РФ столкнулась с дилеммой по применению крылатых ракет для ударов по Украине. Специалисты говорят, что страна-агрессор не может определиться, как именно использовать это дорогостоящее вооружение, учитывая, что украинская ПВО его сбивает.

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