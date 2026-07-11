Ракеты будут долетать быстрее, армия РФ подтянула пусковые установки поближе, – Братчук

Российская оккупационная армия подтянула пусковые установки для баллистических ракет ближе к приграничью в Брянской области. Именно поэтому ночью 11 июля в Киеве сначала прогремела серия взрывов, а уже после этого объявили воздушную тревогу.

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Чтобы таких случаев не было, необходимо уничтожать пусковые установки еще до их боевого применения. Об этом в эфире телеканала "Киев 24" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Тревога после взрывов

По мнению Братчука, взрывы в Киеве без объявления воздушной тревоги якобы связаны с тем, что российские войска подтянули пусковые установки поближе к границе. Также он констатировал, что баллистические ракеты фиксируются радарами хуже, чем крылатые.

"Враг сейчас подтянул соответствующие пусковые установка в приграничье Брянской области РФ, что уменьшило время подлета. И самое главное, баллистические ракеты плохо фиксируются, хуже, чем крылатые ракеты в начале пуска, поэтому сигнал воздушной тревоги прозвучал уже после того, как первые взрывы прогремели в столице", – рассказал Братчук.

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Советы от добровольческой армии

По мнению Братчука, чтобы противодействовать ракетным ударам по украинской столице, необходимо уничтожать пусковые установки еще до того, как враг их будет применять. При этом он добавил, что пока этого не произойдет, удары будут продолжаться, при чем не только по Киеву, но и по другим городам Украины.

"К сожалению, это реалии, которые у нас есть. Соответственно, вопрос противодействий, конечно, это удары на опережение и уничтожение пусковые установок, которые находятся в Брянской области. Помним, что баллистическое вооружение имеет очень высокую скорость, поэтому время подлета меньше одной-трех минут. Понимаю, что взрывы и сигнал воздушной тревоги, эта разница в две минутки, когда все это произошло", – заявил Братчук.

Напомним, утром 11 июля в Киеве раздались взрывы. Страна-террористка Россия вновь нанесла ракетный удар по украинской столице с воздуха. При этом взрывы в столице раздались ещё до объявления воздушной тревоги.

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