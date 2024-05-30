Ракеты к Iris-T и двигатели к Leopard: Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине на €500 млн
Германия анонсировала поставки Украине нового пакета военной помощи. В него войдет вооружение общей стоимостью 500 млн евро.
Об этом, как написало издание DPA на странице в Twitter(Х), сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Следует отметить, что в четверг, 30 мая, он прибыл в Одессу с неанонсированным визитом.
"Министр обороны Германии Борис Писториус объявляет о новом немецком пакете вооружений на сумму 500 миллионов евро для поддержки Украины во время визита в портовый город Одесса", – говорится в сообщении.
По данным издания Tagesschau, Украина в рамках пакета получит:
– Ракеты средней дальности для IRIS-T.
– Ракеты малой дальности для IRIS-T.
– Разведывательные и ударные беспилотники для боев в районе Черного моря.
– Оборудование для ремонта немецкой артиллерии и танков Leopard, ранее переданных Украине.
– Миллион патронов для стрелкового оружия.
По словам Писториуса, часть вооружений уже готова к отправке. Кроме того, Германия профинансирует курсы подготовки для украинских техников. С 2025 года начнутся поставки 18 новейших самоходных гаубиц RCH-155.
"Мы будем и дальше поддерживать вас в ваших оборонительных действиях", – заявил Писториус во время встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Одессе.
Напомним, 29 мая Швеция объявила о предоставлении Украине своего самого масштабного 16-го пакета военной помощи. Общая его сумма составляет 13,3 млрд. шведских крон.
Как сообщал OBOZ.UA, несколько государств просят Швецию на время отложить вопрос с предоставлением Украине истребителей Gripen. Ряд стран считает, что сейчас правильнее было бы сосредоточиться на американских истребителях F-16.
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