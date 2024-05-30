Ракеты к Iris-T и двигатели к Leopard: Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине на €500 млн

Германия анонсировала поставки Украине нового пакета военной помощи. В него войдет вооружение общей стоимостью 500 млн евро.

Об этом, как написало издание DPA на странице в Twitter(Х), сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Следует отметить, что в четверг, 30 мая, он прибыл в Одессу с неанонсированным визитом.

"Министр обороны Германии Борис Писториус объявляет о новом немецком пакете вооружений на сумму 500 миллионов евро для поддержки Украины во время визита в портовый город Одесса", – говорится в сообщении.

По данным издания Tagesschau, Украина в рамках пакета получит:

– Ракеты средней дальности для IRIS-T.

– Ракеты малой дальности для IRIS-T.

– Разведывательные и ударные беспилотники для боев в районе Черного моря.

– Оборудование для ремонта немецкой артиллерии и танков Leopard, ранее переданных Украине.

– Миллион патронов для стрелкового оружия.

По словам Писториуса, часть вооружений уже готова к отправке. Кроме того, Германия профинансирует курсы подготовки для украинских техников. С 2025 года начнутся поставки 18 новейших самоходных гаубиц RCH-155.

"Мы будем и дальше поддерживать вас в ваших оборонительных действиях", – заявил Писториус во время встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Одессе.

Напомним, 29 мая Швеция объявила о предоставлении Украине своего самого масштабного 16-го пакета военной помощи. Общая его сумма составляет 13,3 млрд. шведских крон.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько государств просят Швецию на время отложить вопрос с предоставлением Украине истребителей Gripen. Ряд стран считает, что сейчас правильнее было бы сосредоточиться на американских истребителях F-16.