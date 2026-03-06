'Ракеты к ПВО – дефицитный товар': Писториус назвал главные риски для Европы от эскалации на Ближнем Востоке

Противостояние между Ираном и союзной коалицией США, Израиля и странами Персидского залива на Ближнем Востоке не должно привести к потере фокуса на поддержке Украины. Агрессия Москвы в сторону Киева остается главным вызовом безопасности для Европы.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время учений Бундесвера Medic Quadriga-2026. Его слова приводит агентство Reuters.

Что сказал чиновник

По словам главы оборонного ведомства Германии, страны-партнеры должны "объединить все усилия", чтобы продолжать организацию и закупку максимально возможного количества нужного вооружения для поддержки оборонных усилий Украины.

"Все знают, что системы противовоздушной обороны и боеприпасы к ним, ракеты сейчас дефицитный товар в мире. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы война, которая сейчас происходит на Ближнем Востоке, не привела к тому, что мы потеряем фокус на войне в Европе — войне, которую Путин ведет против Украины", — заявил Писториус, отвечая на вопрос журналистов о том, как операция США и Израиля против Ирана повлияет на дальнейшие поставки боеприпасов Украине.

В то же время, как пояснил министр, страны-союзники также должны учесть потребности стран Ближнего Востока, в частности стран Персидского залива, которым может быть нужна помощь в сфере обороны или логистики. Он подчеркнул, что сейчас продолжаются консультации с партнерами по распределению усилий.

"Я сейчас нахожусь под временным давлением, потому что во время поездки в автомобиле должен звонить одному из моих коллег из региона Персидского залива. С несколькими из них я сейчас общаюсь, чтобы именно это согласовать", — сказал он.

Чиновник пояснил, что европейские партнеры будут координировать свои действия и распределять ответственность в зависимости от приоритетов.

"Наш фокус – это Украина, восточный фланг и Атлантика. Другие партнеры могут иметь другие приоритеты. Главное – чтобы все это происходило скоординировано", — подчеркнул он.

Напомним, ранее газета The Washington Post сообщила, что Россия передает Ирану разведывательную информацию для планирования атак на американские силы на Ближнем Востоке. Речь идет, в частности, о данных о расположении военных кораблей и самолетов США.

Как сообщал OBOZ.UA, в Иране заявили о "политической и другой" помощи России и Китая в войне с США и Израилем. Однако в чем заключается эта помощь, не уточнили.

