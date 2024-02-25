Ракеты от Ирана и КНДР: Буданов оценил поставки оружия Путину. Видео

Украинская военная разведка не подтверждает получение Россией дальнобойных ракет от Ирана. Информация о таких поставках не соответствует действительности.

В то же время ракеты северокорейского производства враг для ударов по Украине уже применяет, однако об их массовом использовании пока речь не идет. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов во время общения с журналистами на полях форума "Украина. Год 2024".

Отвечая на вопросы журналистов о передаче Ираном России дальнобойных ракет, Буданов опроверг факт таких поставок.

"Их нет. Это все не соответствует действительности", – отметил он.

А вот случаи применения врагом ракет, переданных РФ Северной Кореей, уже фиксируются. Хотя о массовом использовании этого оружия Россией пока речь не идет.

"У нас нет прямых рычагов влияния на Северную Корею, это нужно четко понимать. Второе. То, какие поставки идут из Северной Кореи, – это максимальная для нас проблема. Мы пытаемся с этим бороться. Но мы можем бороться с последствиями, когда эти боеприпасы попадают уже на склады. Это мы и так делаем. Что касается северокорейских ракет, слава богу, их не так много, как всем кажется – пока. Что будет дальше – посмотрим. А мы будем пытаться это сорвать", – отметил он.

В то же время, по словам Буданова, украинская разведка сейчас работает над реализацией еще одной важной задачи. Начальник ГУР уверен, что российский режим представляет угрозу всему миру, поэтому следует "помочь" его расшатать ради трансформации нынешней России в нечто менее опасное.

"Мы должны работать над видоизменением этого режима. Для этого мы уже работаем – всем понятно, как происходят те или иные события на территории РФ. Они будут продолжаться: чем больше Россия будет вести против нас открытую войну, тем больше всевозможных событий будет происходить на ее территории", – сказал он, выступая на площадке форума "Украина. Год 2024".

Напомним, 17 февраля стало известно, что министры иностранных дел стран G7 осудили поставки оружия из КНДР и Ирана в Россию. Они сделали соответствующее совместное заявление.

По данным Reuters, Иран отправил России около 400 баллистических ракет. Также сообщалось, что недавно СБУ нашла подтверждение, что Россия убивает украинцев ракетами из КНДР.

В то же время, издание CNN обнародовало информацию о том, что ракета из КНДР, выпущенная Россией по Украине, содержала американские и европейские компоненты.